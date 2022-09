De Rossi a Propaganda Live con Diego Bianchi: il racconto sulla crisi di Governo

Nella puntata di stasera di ‘Propaganda Live’ su La 7 è stato mandato in onda un servizio sull'ultima crisi di Governo in cui Diego Bianchi, presentatore della trasmissione, è stato accompagnato in Senato in scooter da Daniele De Rossi. I due hanno anche scherzato sull’eventuale prossima squadra che allenerà l’ex giocatore della Roma: "La mia futura panchina? Non lo so, c’è anche crisi di lavoro…". Bianchi e De Rossi si sono incontrati alla Fondazione Santa Lucia, dove era ricoverato un amico in comune.