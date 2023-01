Darboe, visita al ginocchio in Svizzera: manca poco per il ritorno in campo

Manca poco al rientro in campo di Darboe. Il centrocampista aveva subito la rottura del crociato a luglio nell'amichevole contro la Portimonense. Era stato operato in Svizzera e nella giornata di oggi è tornato a St Moritz per una visita alla Klinik Gut. Ha rassicurato i tifosi con una storia su Instagram sulle sue condizioni e ha scritto: "Sempre meno". A fine novembre aveva ricominciato a correre e a dicembre era volato con la squadra in Portogallo per il ritiro in Algarve. In estate doveva partire ma l'infortunio aveva bloccato tutto e adesso potrebbe rappresentare una risorsa in mezzo al campo per Mourinho. Inoltre il fratello minore, Balagie, è entrato a far parte da qualche mese dell'Under 15 giallorossa.