Da gennaio ‘Te la do io Tokyo’ di Mario Corsi verrà trasmessa su Tele Radio Stereo

La storica trasmissione radiofonica "Te la do io Tokyo" da gennaio 2024 cambia emittente e verrà trasmessa su Tele Radio Stereo (frequenza 92.7). Il conduttore Mario Corsi lascia Centro Suono Sport dopo diversi anni e si registra un altro grande cambiamento per l'etere romano. L'accordo è stato raggiunto nelle scorse ore e a breve verranno annunciati tutti i dettagli.

