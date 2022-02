Da Alisson a Pastore: l’influenza in borsa di acquisti e cessioni giallorosse

Per le società quotate in borsa come la Roma, gli acquisti e le cessioni comportano non solo gioie o malumori dei tifosi ma anche incrementi o perdite in ambito finanziario

La società di consulenza finanziaria e di investimento privata The Motley Fools, ha stilato un lista degli acquisti e delle cessioni più significative in termini finanziari per i club di calcio. Tra le varie società presenti in lista, trova spazio anche la Roma con gli acquisti di Pastore e Spinazzola rispettivamente nel 2018 e 2019, che portarono ai giallorossi un aumento in borsa del 4,7% e 4,1% mentre la cessione di Alisson al Liverpool ha comportato un calo del 7,1%. Nell'ultimo anno invece l'unico movimento di mercato giallorosso degno di nota in questo ambito è stato quello di Tammy Abraham, che ha portato ad un aumento del prezzo delle azioni della società del 2,3%. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha portato al club bianconero un aumento in borsa del 31,8% e guida questa speciale classifica.