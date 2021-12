CSKA Sofia-Roma: ecco il programma pre-partita

È tempo di serie A, ma la preoccupazione per la Conference League inizia già a farsi sentire e lo Special One organizza i piani in vista della sfida

Redazione

Manca pochissimo a Roma-Inter, ma il club giallorosso ha già organizzato il programma per la prossima trasferta di Conference League contro il CSKA Sofia, che deciderà insieme alla sfida tra Bodo/Glimt e Zorya le sorti del gruppo C. Mourinho la Roma si ritroveranno a Trigoria mercoledì in mattinata per la solita rifinitura. Dopodiché sarà immediata la partenza per Sofia: alle 19 al Vasil Levski è infatti prevista la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico portoghese, affiancato da un giocatore.