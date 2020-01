Cristante: “Non possiamo vincere subito lo scudetto. Il progetto deve portare a un titolo”

Dopo il rinnovo di contratto e la felicità social, Bryan Cristante si è concesso ai microfoni di Roma TV per tirare un bilancio della sua esperienza giallorossa soprattutto alla luce del prolungamento del suo matrimonio con il club. Queste le parole del centrocampista giallorosso nell’estratto dell’intervista: “Una grandissima notizia e sono contentissimo. Mi piace qui e la squadra. E’ il posto dove voglio stare e crescere, ci sono ottime basi per vincere e voglio farlo. Il progetto parte da quest’anno e bisogna essere subito competitivi subito per raggiungere i nostri obbiettivi. Non è che in un anno si può vincere lo scudetto, ma è un progetto strutturato che deve portare a qualche titolo. Mi sento bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro con i preparatori e con lo staff. Sono rientrato subito sentendomi bene, che è la cosa più importante“.