Cristante: “Manca la cattiveria per chiudere prima le partite”

Le parole del centrocampista

Redazione

Cristante ha raccontato le sue impressioni a caldo su Spezia-Roma subito dopo il rocambolesco finale. Queste le sue parole:

CRISTANTE A DAZN

Come avete vissuto voi dal campo il finale? Non voleva entrare quella palla, davvero. Ci sono state 5-6 occasioni che la palla correva sulla linea. Alla fine siamo andati via con il risultato

Hai avuto modo di scambiare qualche battuta con Zaniolo? Ho visto una bella botta in faccia. Dovevamo chiuderla prima, abbiamo creato tanto.

Questa vittoria può essere la scintilla per svoltare la stagione e per farvi raggiungere il vostro obiettivo, che è il quarto posto? È una stagione difficile. Si può vincere e perdere con chiunque. Ci manca l'ultimo step per avere continuità. La zona Champions è lì a pochi punti. Partite come questa ci devono dare l'input per la corsa al quarto posto

Qual è il ruolo in cui dai il meglio di te? Uno dei due centrocampisti. Mi trovo meglio lì, dove posso anche coprire. Lì do il meglio di me

Cosa porta il 4-2-3-1 rispetto al 3-4-1-2? Ormai, a parte il modulo, penso ogni partita sia diversa. Penso dipenda dall'avversario. È banale dire cosa si fa a tre o a quattro. In tutte le partite si fanno cose diverse, sono tutti molto organizzati

Questo problema che la Roma crea tantissimo e che concretizza poco come si può risolvere? Penso sia un discorso di scintilla. Lì davanti bisogna pensare solo a fare gol, abbiamo giocatori fortissimi. A volte ci manca la cattiveria per chiudere le partite e più tranquilli, non con una vittoria all'ultimo secondo

Cosa volevi che funzionasse meglio oggi da leader in campo? Oggi penso che abbiamo fatto tutto bene, ci mancava solo il gol. Con Abraham era solo un incitamento a continuare così, cercare il gol e poi è arrivato all'ultimo secondo