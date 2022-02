Cristante: “Il pareggio non basta, dovevamo vincere. Mio gol non conta nulla”

Le parole del centrocampista: "Dobbiamo lavorare e avere continuità per vincere le partite"

Cristante ha parlato del match appena concluso tra Sassuolo e Roma in cui ha firmato il pareggio. Queste le sue parole:

Roma non soddisfatta nonostante il gol all'ultimo? Siamo venuti qui per vincere, dovevamo vincere. Il pareggio non basta.