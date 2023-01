Cristante: “Ci manca la cattiveria negli ultimi metri. Abbiamo gestito bene la gara”

Le sue parole: "Non abbiamo trovato il secondo gol nonostante le occasioni, siamo stati bravi a gestire la partita e non rischiare più di tanto"

Gli attaccanti hanno dato una mano: che approccio ha avuto la Roma nel difendere il risultato? "Non abbiamo trovato il secondo gol nonostante le occasioni, siamo stati bravi a gestire la partita e non rischiare più di tanto. C’è stata ottima gestione dei 90 minuti, merito di tutti dall’attaccante al portiere".

Dopo aver trovato il vantaggio la squadra tende a abbassarsi: cosa manca in costruzione? "Ci manca chiudere le partite, a volte ci manca un po’ di cattiveria negli ultimi metri, degli attaccanti e di tutti per finire le partita magari un po’ più tranquillamente".

" Era fondamentale vincere. Veniamo dalla sosta. Non c’erano altri risultati se non la vittoria e l’abbiamo portata a casa ".

Altre squadre hanno avuto difficoltà, non era così scontato vincere. Questo dà ancora più valore alla vittoria. "Si perché non si sapeva come tornavano le squadre, tra giocatori ai mondiali, pausa, vari stop e preparazione. Non era una partita facile, ma siamo entrati subito con la testa giusta per far vedere che siamo pronti a questa seconda parte di stagione"