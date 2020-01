Coppa Italia, le info sui biglietti di Parma-Roma: settori ospiti a 25€

Sia avvicina l’inizio della Coppa Italia. Come riportato da una nota ufficiale sul proprio sito, la Roma ha reso noto che sono in vendita i biglietti per Parma-Roma. L’incontro, valido per gli ottavi di finale, si giocherà giovedì 16 gennaio alle ore 21:15. La vendita proseguirà fino alle 19:00 di mercoledì 15.

MODALITÀ DI VENDITA

Vendita libera senza limitazioni territoriali. Per l’acquisto è sufficiente presentare un valido documento d’identità.

PREZZO BIGLIETTI

Settore Ospiti: € 25 + commissioni di servizio (Under 14 € 5)