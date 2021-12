Coppa Italia Femminile, Pomigliano-Roma 1-3: giallorosse ai quarti di finale

Le giallorosse vincono il gruppo H mettendosi alle spalle il Pomigliano e il Tavagnacco. Le campionesse in carica volano al prossimo turno

La Roma femminile dopo la vittoria del derby vince anche in Coppa Italia. Le ragazze di mister Spugna hanno battuto 3-1 il Pomigliano. Successo che ha certificato il primato del gruppo H e il passaggio del turno. Le giallorosse volano ai quarti di finale. Al 26’ minuto vantaggio firmato da Ciccotti. Pareggio momentaneo della squadra campana con Cox al 58’ ma ad undici minuti dalla fine Bernauer porta di nuovo in vantaggio la Roma. Al 90’ ha chiuso la pratica Pirone. Le campionesse in carica proveranno a difendere il trofeo vinto la passata stagione.