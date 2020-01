Coppa Italia, allarme giallo per Under e Pellegrini. A rischio l’eventuale semifinale

Se per la Roma ci sarà l’allarme rosso per la caratura dell’avversario, domani sera l’allarme giallo per Fonseca potrebbe scattare dal punto di vista disciplinare. Dopo le ammonizioni rimediate infatti nella trasferta di Parma in Coppa Italia è scattata subito la diffida sia per Cengiz Under sia per Lorenzo Pellegrini. Qualora i due dovessero quindi essere puniti con il giallo anche nella partita dello Stadium, in programma domani alle 20.45, saranno costretti a saltare l’eventuale semifinale d’andata, visto la modifica del regolamento prevista per la competizione. Un rischio di seconda ammonizione acuito dal fatto che entrambi partiranno titolari a causa dell’assenza di alternative per il tecnico. L’azzeramento delle sanzioni arriverà soltanto a quarti di finale conclusi, così da ‘pulire’ il registro disciplinare dei calciatori dalle semifinali in poi.