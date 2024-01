Coppa d’Asia, Azmoun ai quarti con l’Iran: battuta la Siria ai calci di rigore

Sardar Azmoun è ancora in corsa con il suo Iran in Coppa d'Asia e approderà ai quarti di finale della competizione vincendo 6-4 dopo i calci di rigore con la Siria. Al prossimo turno l'Iran troverà il Giappone. Azmoun, dopo belle prestazioni nella fase a gironi con una rete e 2 assist, è partito anche quest'oggi dal primo minuto ed è stato sostituito da Ansarifard nel recupero del secondo tempo, al 98', sul risultato di 1-1 (in gol Taremi e Khribin, entrambi su rigore) e con l'Iran in 10 per l'espulsione di Taremi. Il match è continuato ai supplementari senza trovare un vincitore. Sono stati necessari i calci di rigore: fatale per la Siria l'errore dal dischetto di Youssef.