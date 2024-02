Coppa d’Africa, Nigeria-Costa d’Avorio: Ndicka e Osimhen litigano in campo

Evan Ndicka ha raggiunto la finale della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio. All’ultimo atto affrontano la Nigeria di Osimhen e il difensore romanista è stato schierato nell’undici di partenza dei padroni di casa. I due giocatori della serie A hanno anche avuto un contenzioso intorno al 25’, e l’arbitro Beida è stato costretto ad intervenire per separarli. All’intervallo il punteggio indica il vantaggio per la squadra del giocatore del Napoli. A firmare il gol dell’1-0 è Troost-Ekong, una vecchia conoscenza del campionato italiano, difensore che attualmente gioca nel Paok, con un passato con la maglia dell’Udinese e della Salernitana. Il secondo tempo però inizia a sorridere agli ivoriani che hanno grandi occasioni con, Gradel, Seri, Koussounou e anche Kessie che alla fine riesce a trovare il gol del pareggio arrampicandosi in aria per colpire di testa un calcio d’angolo battuto da Adingara.