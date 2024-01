Coppa d’Africa, Algeria-Burkina Faso 2-2: Aouar resta in panchina per 90 minuti

Il centrocampista della Roma è fuori dagli 11 titolari per la seconda volta di fila e in questa occasione non entra neanche in campo

Redazione

Seconda panchina di fila per Houssem Aouar. Il centrocampista della Roma parte fuori dagli 11 titolari nel match contro il Burkina Faso valevole per la seconda giornata del Gruppo D della Coppa d'Africa. L'Algeria ha pareggiato all'esordio 1-1 con l'Angola e il 22 giallorosso era entrato a 10' dal termine. Questa volta non ha neanche preso parte al pareggio della sua nazionale. La squadra del ct Belmadi colleziona il secondo pareggio consecutivo e si trova a due punti totali, momentaneamente è al secondo posto posto in attesa di Angola-Mauritania. Lunedì scenderà in campo Ndicka nel match contro la Guinea Equatoriale.

