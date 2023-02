Chiesa, il racconto dell’infortunio: “Ho sentito una fitta dopo il fallo di Smalling”

Federico Chiesa ha rilasciato un'intervista a PrimeVideo. L'esterno della Juventus ha parlato del doloroso infortunio al ginocchio. Il numero 7 ha subito la rottura del crociato nel match contro la Roma della passata stagione. Queste le sue parole: "Ricordo che stavo per calciare, mi entra Smalling e sento una fitta pazzesca al ginocchio. In un primo momento pensavo mi fossi strappato un tendine, vado a terra e sento il ginocchio spegnersi. Entra in campo il dottore e gli ho detto proprio che non sentivo più il ginocchio. A bordocampo ho deciso di provare ma ad ogni passo sentivo un rumore. Al primo cambio di direzione invece ho sentito questo suono ma molto più forte, come se il ginocchio fosse uscito dall'articolazione. Mi sono accasciato a terra. Mi si avvicina Lorenzo Pellegrini e ricordo di avergli detto di essermi spaccato tutto".