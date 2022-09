Chelsea alla ricerca di un direttore sportivo: l’ultimo nome è Monchi

Il Chelsea, dopo l'esonero di Tuchel e l'arrivo di Potter, vuole rivoluzionare anche l'organigramma societario. Come riportato dal portale inglese 90min, Todd Boehly in estate ha avuto diversi contatti con il Siviglia per cercare di portare a Londra Koundé, finito poi al Barcellona. Il neo patron dei Blues sembra essere rimasto molto colpito dall'atteggiamento mostrato da Monchi durante le negoziazioni e ora vorrebbe portarlo proprio al Chelsea. Il direttore sportivo spagnolo ha lasciato Siviglia solamente in un'occasione durante la sua carriera, per sbarcare a Roma nel 2017, avventura che però si è rivelata infelice per il club e per lo stesso Monchi.