Cassano: “Zaniolo non fa la differenza. Fossi la Juventus non punterei su di lui”

Antonio Cassano è tornato a parlare di Roma e in particolare di Nicolò Zaniolo durante una puntata della Bobo Tv. L'ex attaccante giallorosso ha parlato del possibile passaggio alla Juventus del classe '99 ma anche in generale delle sue caratteristiche di gioco: "Bisogna capire che significa essere forti. Io non lo vedo forte, non fa la differenza, qualitativamente non mi piace". Inizia così l'analisi di Cassano che poi prosegue: "Alla sua età ci sono giocatori più forti. Se sta bene fisicamente è un carrarmato ma la qualità vera non la ha, non fa la giocata o il dribbling. Non vede l'ultimo passaggio, non fa assist, si affida molto alla sua potenza fisica. Se fossi la Juventus prenderei altri tipi di giocatori, non vado a prendere Zaniolo per 50 milioni, per me è follia".