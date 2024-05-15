Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è stato intervistato da Sportface e ha detto la sua in merito alle parole di Gian Piero Gasperini al termine della gara con la Roma. Il tecnico della Dea in quell'occasione parlò così della partita da recuperare con la Fiorentina a fine campionato: "Giovedì abbiamo giocato col Marsiglia, oggi con la Roma, in sette giorni abbiamo fatto tre partite. Dal 27 di febbraio stiamo giocando su questi ritmi, stiamo cercando di chiudere in fretta così l’ultima con la Fiorentina la regaliamo, così chiudiamo ogni polemica”. Casini ha alleggerito le giustificando le dichiarazione come una semplice battuta. Ecco le sue parole.

“Gasperini è un allenatore che ci ha regalato battute in altre circostanze. È una battuta e quindi va vista in questo senso”.

Marotta ha ribadito la fiducia nei suoi confronti per questo ruolo, quanto le fa piacere? "Le parole di Beppe Marotta fanno piacere, lui è un po' il decano dei dirigenti, ma è un tema che non è mai stato in discussione né tanto meno ora. La lettera aveva dei contenuti ben specifici e l'ho già ribadito".