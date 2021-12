Capello: “Mourinho sta capendo la difficoltà di allenare a Roma”

Il tecnico dello scudetto del 2001 ha parlato dello Special One e di ciò che sta accadendo alla Roma in un momento di crisi

L'ex allenatore della Roma dello scudetto Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Libero. Tra i vari argomenti, il tecnico ha parlato anche dell’attuale guida in panchina dei giallorossi, lo Special One José Mourinho .

E la Roma? Questa Conference potrebbe diventare un salvagente per Mourinho? "Mou è un grande allenatore, sta capendo la difficoltà di allenare a Roma, io ne so qualcosa. Può puntare alla Conference: come lui ha spesso ripetuto e insegnato, vincere un “titulo” è sempre importante".