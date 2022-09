Camara punta l’Europa League: “Ci stiamo preparando”

A due giorni dall'esordio in Europa, il guineano si prepara ad aiutare i giallorossi con qualche minuto in più dopo l'esordio a Udine

L'Udinese è rappresentato un incidente di percorso che la Roma deve dimostrare di aver superato. L'occasione arriva già giovedì, tra due giorni, per l'esordio in Europa League in casa del Ludogorets. Mourinho dovrà ruotare gli uomini, in previsione del tour de force fino alla sosta e della trasferta di lunedì a Empoli. Nelle rotazioni può rientrare Mady Camara:"Ci prepariamo all'Europa League", ha scritto su Instagram l'ex Olympiacos.