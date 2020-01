Buon 2020, Roma: Mancini e Pellegrini insieme, ecco il Capodanno dei giocatori giallorossi – FOTO

La Roma accoglie il 2020. Per i colori giallorossi si è chiuso un anno molto particolare, fatto di cambiamenti importanti e rivoluzioni. Quello che è appena cominciato si appresta a diventare ancora più decisivo per il futuro della Roma, che sul campo sta intanto conquistando i suoi tifosi. Oggi alle 15 ci sarà l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane, anche in preparazione al match di domenica contro il Torino. I giocatori giallorossi torneranno quindi subito in campo, dopo una serata trascorsa con le rispettive famiglie e amici. Una vigilia di Capodanno serena con le persone più care, condiviso con tante foto sui social. Merita l’apertura il tenero scatto del mister Paulo Fonseca con il figlio avuto in seconde nozze che indossa la maglia della Roma.