Brighton, De Zerbi: “De Rossi vive il calcio come me, sarà una partita difficile”

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il sorteggio di questa mattina che ha visto la sua squadra pescare la Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico ex Sassuolo ha parlato del prossimo avversario europeo che dovrà affrontare nella conferenza della vigilia del match contro l'Everton. Ecco le sue parole: "Sarà sicuramente difficile. De Rossi è un mio amico, le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande stima per lui. Sapevo da prima che venisse scelto dalla Roma che poteva essere un grande allenatore perché da giocatore ha dimostrato un carattere incredibile e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un grande cuore e siamo amici, ma spero di vincere". Poi ha proseguito: "Sarà una partita difficile, ma se vogliamo andare avanti in Europa dobbiamo vincere contro la Roma o contro chiunque altro. Adesso, però, voglio restare concentrato sulla partita con l'Everton, poi avremo l'impegno in Coppa d'Inghilterra contro il Wolverhampton e solo allora penseremo alla partita contro la Roma".