Brasile, non c’è solo Mourinho per la panchina: anche Luis Enrique tra i candidati

Il presidente della Confederazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues, sta cercando il nuovo allenatore della nazionale. Mourinho è l'obiettivo principale ma lo Special One ha declinato l'offerta. Secondo quanto riportato da 'Sport' tra i candidati c'è anche un ex Roma. Si tratta di Luis Enrique, lo spagnolo dopo aver lasciato le 'Furie Rosse' è a caccia di una nuova panchina. In lista figura ancora il nome di Carlo Ancelotti, di Lucho (tecnico dell'U20) e Fernando Diniz, allenatore della Fluminense.