Bove: “Il gol è una bella emozione, ma c’è rammarico per il risultato”

Le parole del centrocampista

Redazione

Autore del gol del pareggio, Edoardo Bove ha detto le sue impressioni sulla gara e le emozioni per la prima marcatura in Serie A. Queste le sue parole:

BOVE A DAZN

Qual è il tuo umore? Sicuramente una grande emozione per il primo gol però c'è un po' di rammarico per il risultato. Volevo fare di più davanti i nostri tifosi. È un misto di emozioni

Cosa vi ha detto Mourinho all'intervallo? Nulla in particolare, poi è cambiato l'atteggiamento di ogni singolo. Siamo rientrati con più voglia di fare e l'abbiamo rimessa a posto

Gol? Da lì il portiere si aspetta un cross. Non ho visto com'era posizionato, ho provato a tirare sul primo. È andata bene e sono contento così. Quando cresci in una squadra da quando sei nato, i tuoi familiari fanno molti sacrifici, quindi il primo pensiero è rivolto a loro

Roma nuova coi giovani? C'è un buonissimo clima in allenamento per aiutarci a crescere. Poi quando ci viene data l'opportunità, se siamo bravi a far bene, prendiamo tutto ciò che il mister ci concede. È anche merito dei nostri compagni che ci aiutano

BOVE A ROMA TV+

“Quando il mister ci da un’opportunità noi cerchiamo di fare il meglio possibile. Oggi è un misto di emozioni sono felicissimo per il gol però c’è anche rammarico perché alla fine credevamo di vincerla e questo pareggio ci va stretto".

Come hai pensato di tirare da quella posizione? Da la il portiere si aspetta o una palla sul secondo palo o un passaggio in mezzo. Ho pensato di poterlo sorprendere, non ho visto come era posizionato e ho provato a calciare forte sul primo palo e fortunatamente non era piazzato bene

A chi dedichi il gol? Lo dedico ai miei familiari che hanno tanti sacrifici per me e mi seguono in questo percorso che spero sia il più lungo possibile