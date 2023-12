Bologna, Thiago Motta: “È una soddisfazione enorme battere la Roma in casa“

Le parole del Mister rossoblu al termine della vittoria contro i giallorossi che lancia la sua squadra al quarto posto in classifica

Redazione

Il Bologna è al quarto posto in classifica. Con una solida prestazione i rossoblu sconfiggono al Dall’Ara la Roma, Thiago Motta ha commentato con queste parole il successo ai microfoni di DAZN:

C’è qualcosa che non è andato? “Abbiamo fatto una buonissima prestazione per tutta la gara, viviamo ogni partita in questo modo, conosciamo le nostre difficoltà e i ragazzi sono stati molto bravi in campo a gestire la partita e le emozioni”

Siete stati bravi a creare un’alchimia speciale con il pubblico ma qui al Dall’Ara sembra che avete un motore diverso? “Dal primo giorno di lavoro i ragazzi si sono presentati con la voglia di migliorarsi. È una soddisfazione enorme battere una grande squadra come la Roma in casa, oggi poi c’era qualcosa di speciale senza dimenticare la vittoria per Mihajlovic, sono sicuro che ci stava guardando. Ho sempre detto che solo il lavoro è difficile, ma solo il sorriso non è funzionale, il lavoro con il sorriso diventa qualcosa di speciale, è importante vedere i ragazzi che sono un gruppo. Abbiamo giocatori intelligentissimi, è il caso di Calafiori, di Freuler. Dan (Ndoye, ndr) ha una grande forza e ha messo una ottima palla indietro, sappiamo che i difensori della Roma difendono sempre quella zona li e lui è stato bravo, bisogna notare il movimento di Joshua (Zirkzee, ndr) che gli ha permesso di segnare quel bel gol.”

Quanti margini di crescita ha Zirkzee ? “Ha dimostrato di stare molto bene, è un ragazzo che si sacrifica e fa il suo lavoro con il sorriso, nel primo tempo ha difeso anche nella nostra area di rigore, c’è qualcosa in cui deve migliorare, un ragazzo fantastico, un lavoratore, fa movimenti per aiutare la squadra a fare gol e per difendere”

Si continua a sognare al quarto posto ? “I nostri tifosi hanno tutto il diritto per sognare, noi dobbiamo prepararci al massimo per la partita di mercoledì”.

