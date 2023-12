Bologna-Roma, le formazioni ufficiali di Thiago Motta e Mourinho

Senza Dybala e Lukaku la scelta dello Special One ricade su Belotti in attacco, si rivede dal primo minuto Spinazzola

La Roma è chiamata a rispondere al successo del Napoli. Sul campo del Bologna Mourinho vuole distanziare i rossoblu che con Thiago Motta si sono arrampicati fino al quinto posto della classifica, affiancati a pari punti con i giallorossi. Lo Special One, costretto a rinunciare a Dybala per infortunio e a Lukaku per squalifica, affida l’attacco a Belotti supportato da El Shaarawy. Torna Rui Patricio in porta che era stato soggetto della rotazione con Svilar per l’Europa League, davanti a lui la difesa a tre canonica con Mancini, Llorente e Ndicka. Spinazzola ritrova un posto da titolare con Kristensen sulla fascia opposta. A centrocampo il portoghese concede fiducia al capitano Pellegrini con Paredes e Cristante, mentre restano in panchina Bove, Renato Sanches e il giovanissimo marcatore della partita contro lo Sheriff Niccolò Pisilli. Thiago Motta deve fare a meno di Orsolini e Skorupski scegliendo quindi Ndoye e Ravaglia.