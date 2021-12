Bologna-Roma, ammoniti Abraham e Karsdorp: erano diffidati, salteranno l’Inter

Un grattacapo per Mourinho che non potrà contare nemmeno su Felix Afena-Gyan, alle prese con il Covid

Brutta notizia per la Roma, Tammy Abraham è stato ammonito nella gara contro il Bologna. L'attaccante era diffidato e quindi salterà il big match contro l'Inter di sabato prossimo in programma alle 18:00 allo stadio Olimpico. Un giallo che ha fatto arrabbiare l'attaccante, che ha anche chiesto a Pairetto di andare a rivedere l'azione del fallo. La casistica Var però non prevede un check in caso di ammonizione. Per questo l'arbitro non sarebbe potuto tornare sulla sua decisione, che ha scatenato la rabbia dei tifosi sui social. Abraham infatti in occasione del contatto sembra girarsi senza vedere l'avversario che gli si palesa davanti e contro di lui va a sbattere, ma senza intenzioni.