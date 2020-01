Benevento, Totti incontra Inzaghi. E Pippo scherza: “Ecco il nuovo trequartista” – FOTO

Una giornata in giallorosso. Non quello romanista. Francesco Totti ha fatto visita a Pippo Inzaghi nel ritiro del Benevento, squadra attualmente che sta veleggiando in vetta alla classifica di Serie B. Il tecnico delle streghe, che ieri ha accolto anche il fratello Simone, ha voluto pubblicare su Instagram una foto con questo messaggio: “Dopo un’estenuante trattativa siamo riusciti a concludere! Vi presento il nuovo trequartista del Benevento. È sempre bello rivederti Francesco, quante belle emozioni assieme!“. Il siparietto social è continuato poi con il profilo della società campana che ha scritto ironicamente: “Viola, la numero 10 darla a Totti mi sa”, con il fantasista del Benevento che ha risposto “Con piacere“. A difesa finale del proprio giocatore è arrivato ancora Inzaghi: “Nicolas la 10 è solo tua“.