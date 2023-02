Belotti: “Emozionante sentire la gente che urlava il mio nome. In campo do tutto”

Quanto sognavi una serata del genere? Uscire dal campo con la gente che urlava il tuo nome? "Non mi aspettavo la gente urlare il mio nome. Io cerco sempre di dare tutto per vincere e penso che la gente lo capisca".

Hai faticato per arrivare a una serata come questa. “Sono sincero all’inizio avevo trovato delle difficoltà a livello fisico perché non ho fatto il ritiro con la squadra. Quando mi stavo riprendendo mi sono fatto male. Adesso sto bene fisicamente e cerco di dare tutto in campo. Voglio vincere. Se c’è da far la guerra la faccio”.