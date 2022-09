Belotti, la doppia rincorsa del Gallo: posto da titolare e ritorno in azzurro

La cresta non l’ha ancora alzata per bene, ma il verso del Gallo è qualcosa di più di un semplice meme su Twitter. Belotti fa sul serio e vuole diventare più di un semplice vice numero 9 per Mourinho . Lo ha dimostrato in Europa League contro l’ Helsinki con un gol (il primo in coppe internazionali) ma soprattutto con una prestazione a tutto campo come negli anni d’oro di Palermo e Torino. E anche nella ripresa con l’Atalanta, pur non trovando il tiro in porta, è decisamente il giocatore che ha sbagliato meno palloni del reparto offensivo. “Lui e Camara avranno 15 giorni per trovare la forma completa”, ha detto Mou. E per il Gallo la barretta dell’energia è quasi vicina alla zona verde. In questi giorni di sosta per le nazionali aumenterà i carichi di lavoro e si concentrerà anche sull’aspetto tattico visto che è arrivato a Trigoria negli ultimi giorni del mercato di agosto. Quando il campionato era già iniziato da un paio di settimane. Con lui l’immancabile moglie Sonia Duro , che studia Scienze dell'alimentazione e della nutrizione ed è a pochi esami dalla laurea. E’ stata anche Sonia a spingere tanto per la soluzione Roma e ora aiuterà il marito a tornare al top.

Ha fretta d’altronde Belotti. Di aumentare il numero di gol di un reparto in crisi e di giocarsi le carte per il ritorno in Nazionale soprattutto dopo il monito di Mancini. ''L'Italia ha sempre avuto grandi attaccanti, è di sicuro qualcosa di anomalo vedere che ora a parte Immobile non ci sono attaccanti stranieri ai vertici della classifica marcatori della Serie A’'. Belotti ci è stato per 4 stagioni col picco del 2017 quando fu il terzo cannoniere in Italia con 26 gol. Difficile possa ripetersi in queste condizioni vista anche la presenza forte di Abraham. Ma l’obiettivo del Gallo è quello di tornare nel giro azzurro dove la concorrenza non è certo rappresentata da Vieri, Inzaghi o Totti. E dove non è che sia andato benissimo nel girone prima dell'uscita storica dal Mondiale. Prima ancora Andrea vuole conquistare la fiducia di Mourinho che ha spinto tanto per volerlo e che lo aveva tentato pure ai tempi del Tottenham. Davanti, come detto, c’è Abraham che resta il titolare. Ma l’inglese sta vivendo un momento di ansia eccessiva tra l’attesa del Mondiale in Qatar, la concorrenza aumentata e i gol che non arrivano come nella seconda parte della scorsa stagione. La speranza è che già a San Siro Tammy possa ritrovare il sorriso, ma in caso di nuovi flop il Gallo è pronto a sostituirlo più che degnamente. O magari ad affiancarlo come accaduto con l’Atalanta. L'obiettivo comune è uno: vincere un trofeo.