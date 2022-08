Belotti, il piano della Roma per averlo subito in forma 

L’ultima gara ufficiale giocata è proprio quella contro la squadra di Mourinho persa dal suo Torino 0-3. Lo staff dello Special One ha già predisposto un piano di lavoro per permettere al giocatore di essere in forma per il primo tour de force stagionale. Belotti ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, sia per riconquistare la Nazionale ma soprattutto per far scattare il rinnovo di contratto con i giallorossi che verrà prolungato se il ‘Gallo’ giocherà il 60% delle gare in Serie A. Su questo la società è venuta incontro al giocatore non mettendo nessun minutaggio preciso. L’importante sarà scendere in campo almeno 21 volte, anche per pochi minuti. Il tempo che ha a disposizione per mettersi al pari degli altri non è molto e nelle prime settimane non potrà garantire 90’ come il resto della squadra.