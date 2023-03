Belotti, è tornato il Gallo Cedrone: ora primo gol in campionato e rinnovo

Le condizioni per il rinnovo automatico non sono ancora state raggiunge, ma continuando così non è da escludere che il prolungamento arrivi in ogni caso

Francesco Balzani

Gallo Cedrone, gallo da combattimento o Gallo e basta ricordando magari Asterix o il ben più reale Crisso. Chiamatelo come volete, ma Andrea Belotti è entrato da alcune settimane nel cuore dei tifosi romanisti. Con pochi gol (appena 4 e tutti nelle coppe) ma con un atteggiamento e una voglia di lottare su ogni pallone che a volte fa la differenza più di una rete segnata. Ieri ha dato la scossa al reparto offensivo contro la Real Sociedad scheggiando l’incrocio dei pali e facendo guadagnare metri ai compagni anche se la vera ovazione è arrivata dopo la gara col Salisburgo. Cresta alta e una forma fisica ritrovata pienamente dopo che in estate aveva saltato tutta la preparazione in attesa del “puoi sbarcare” di Pinto. Ora il Gallo è un innesto importante e domenica potrebbe andare finalmente a caccia del suo primo gol in campionato.

Da valutare la staffetta con Abraham in vista poi degli impegni con Real Sociedad e Lazio, ma l’impressione è che Mourinho punterà su Belotti contro il Sassuolo. Che è peraltro la preda preferita dell’ex granata. Ai neroverdi, infatti, Andrea ha segnato 9 gol e nelle ultime 8 sfide giocate con la maglia del Toro ha sempre messo il timbro con 7 reti e 3 assist. Quale miglior momento per sbloccarsi? Intanto si riavvicina il rinnovo che qualche mese fa sembrava utopia. Il 28 agosto, infatti, Belotti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive, ovvero al raggiungimento di 21 presenze (da almeno 45 minuti) e un minimo di gol non precisato. Sul primo punto mancherebbero ancora 10 gare all’appello, con almeno 14 occasioni da sfruttare. Sul secondo probabilmente si è ancora lontani. Ma a prescindere dalle condizioni il rinnovo potrebbe arrivare lo stesso soprattutto se Mourinho dovesse restare sulla panchina romanista.