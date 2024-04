Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Spero che Hlozek ed Iglesias recuperino per la Roma”

I due giocatori dei campioni di Germania sono in dubbio per la partita di andata delle semifinali di Europa League contro i giallorossi

Alla vigilia della partita con lo Stoccarda, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa concentrandosi sulle condizioni di alcuni suoi giocatori proiettandosi già alla semifinale di andata contro la Roma. In particolare Hlozek ha accusato un infortunio alla caviglia e Iglesias è in dubbio per uno stiramento al polpaccio. Di seguito le parole dello spagnolo: "Speriamo che tornino ad allenarsi con il gruppo già lunedì e che siano pronti per la partita contro la Roma" .