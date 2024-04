Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: “Ora vogliamo prepararci bene per la Roma”

Il tecnico dei tedeschi: "Non vogliamo fermarci nemmeno in campionato"

"Il nostro grande obiettivo era diventare campioni e vogliamo andare avanti e non fermarci. ha detto Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo contro lo Stoccarda - Ci restano ancora tre partite in campionato e una partita contro la Roma la prossima settimana, vogliamo prepararci bene. Il Bayer Leverkusen è l'avversario della Roma nella doppia semifinale di Europa League con la gara di andata in programma giovedì sera all'Olimpico. Con il pareggio ottenuto oggi al 96' la squadra di Alonso resta imbattuta in Bundesliga.