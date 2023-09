Battista: “La Roma è una delle candidate allo Scudetto”

Maurizio Battista, famoso comico romano nonché tifoso del club giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Roma Sound. Il personaggio dello spettacolo ha parlato anche dell'inizio di stagione della Roma e non solo: "La Roma di quest’anno? Voglio andare controcorrente: secondo me, siamo candidati a vincere lo scudetto. Qualcuno dirà: ma che stai a di’? Tanto se dico il contrario è uguale. Però che devo dire: la verità”. Queste le prime parole di Maurizio Battista che ha poi concluso: "Se nelle prime partite di Rui Patricio ho rivisto il fantasma di Pelizzoli? Pelizzoli, lo dico per chi non seguiva in quel periodo, l’unico portiere che non sapeva che la poteva prendere con le mani. Pensava che era rigore. Gli dicevano: “Perché non l’hai presa?”, “Ma è rigore con le mani in aria”. Però insomma… tanto il portiere è l’ultimo, può sbagliare. Mo’ lui un po’ troppo spesso. Però ci sta pure il portiere che ti cambia la partita: vedi la Lazio l’altra sera”.