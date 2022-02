Battendo il Genoa, Mourinho aggancia Conte

Contro i rossoblù per lo Special One sarà la partita numero 100 sulla panchina di una squadra di Serie A

Come riporta La Gazzetta dello Sport quella contro il Genoa sarà per Mourinho la partita numero 100 sulla panchina di una squadra di Serie A. Di tutto rispetto lo score messo a segno finora dal tecnico portoghese, che ha accumulato 61 vittorie (49 alla guida dell'Inter), 21 pareggi (19 in nerazzurro) e 17 sconfitte (8 nel club milanese). Dovesse arrivare la vittoria contro i rossoblù lo Special One eguaglierebbe il primato di Antonio Conte, unico ad aver collezionato 62 vittorie nelle prime 100 gare di campionato.