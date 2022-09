Batistuta: “Con Mourinho e Dybala è come nel 2001. Spero sia l’anno buono”

L'ex bomber giallorosso dello scudetto: "Si sta vivendo qualcosa di simile, c'è parecchio entusiasmo"

Redazione

Gabriel Batistuta in questi giorni si trova in Italia e ne ha approfittato per qualche incontro amarcord, come quello a Coverciano con Daniele De Rossi. Oggi il 'Re Leone' era al Festival dello Sport di Trento e ha parlato del suo passato: "Io sono sempre stato un calciatore, da quando ho iniziato a giocare sento il calciatore dentro di me. Sono sempre stato calciatore, ho fatto il calciatore e morirò calciatore. Non penso di essere ricordato per altro", le parole riportate da 'tuttomercatoweb.com'.

Può essere l'anno buono per lo Scudetto della Roma? "Sono trascorse 5-6 giornate, può essere l'anno buono per la Roma, per l'Inter, per il Milan. Il campionato italiano può avere tante pretendenti, staremo a vedere chi coglierà l'occasione".

Come vedi l'Argentina in vista del Mondiale? "La vedo bene. Non vuol dire niente, ma la vedo bene".

Rivedi un tuo erede in campo? "Io sono stato io, il giochino dei paragoni non so... Ognuno deve essere se stesso, mi godo i gol che fanno gli altri".

Poi, sulla Roma, ha aggiunto ai microfoni di LA7: "C'è una nuova dirigenza. C'è anche tanto entusiasmo e spero che possa durare tanto. Con l'arrivo di Mourinho e di Dybala si sta vivendo una cosa simile a quella che abbiamo vissuto noi nel 2001. Spero che anche questa Roma possa avere il nostro stesso lieto fine".