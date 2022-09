Batistuta: “A Roma ero trattato come un re. Esperienza indimenticabile”

"A Roma sono stato trattato come un re. Tutti gli sforzi ne sono valsi la pena. Esperienza indimenticabile. Due anni bellissimi. Ci ho lasciato tanti amici. Ci torno spesso". Queste sono le parole di Gabriel Omar Batistuta rilasciate ai microfoni di Rai 2 in occasione della 'Partita del Cuore' all’U-Power Stadium di Monza. Per l'occasione è tornato in campo anche Francesco Totti e sul campo si è rivista la coppia d'attacco del terzo scudetto giallorosso del 2001. L'evento, condotto da Simona Ventura, ha visto il confronto tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527.