Basilea, Calafiori: “Ho un bel ricordo di Mourinho. De Rossi un fratello maggiore”

Calafiori, esterno del Basilea cresciuto nelle giovanili della Roma, parla del suo periodo in giallorosso. Ai microfoni di Sky racconta il suo rapporto con Mourinho e la speciale amicizia nata con De Rossi. Queste le sue parole: "Di Mourinho ho un bel ricordo, avevamo un bel rapporto, al contrario di quello che si pensi. De Rossi è passato dall’essere il mio idolo ad essere non dico migliore amico, ma fratello maggiore, mi ha preso sotto braccio e ogni volta che devo affrontare qualcosa lo sento. Penso che lui sia nato per fare l’allenatore perché anche in campo lo era già"