Tra meno di un’ora Istanbul Basaksehir e Roma si affronteranno al Fatih Terim Stadion per la quinta giornata del gruppo J di Europa League. Tra gli spalti, sarà presente anche il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Visto il delicato periodo storico che coinvolge l’intera Nazione soprattutto per quanto riguarda il fronte politico e militare, in occasione del match sarà previsto un enorme spiegamento di forze dell’ordine dentro e fuori dal campo.