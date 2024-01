Balotelli: “Mourinho ha fatto bene a rispondere a Mauro. Il derby lo vince la Lazio”

Le sue parole: "Le squadre di Mourinho non hanno mai giocato come il Barcellona del tiki-taka quindi non capisco perché ci si sorprenda ancora"

Mario Balotelli ai microfoni di TvPlay ha parlato della 'lite' tra José Mourinho e Massimo Mauro. Lo Special One ha attaccato l'ex Juve dopo la vittoria contro la Cremonese. Queste le parole di Super Mario: "Secondo me un ex calciatore o allenatore che commenta un collega è giusto che lo critichi ma si deve mettere nei suoi panni. In ogni caso penso che quelli che esagerano sbagliano sempre. Le squadre di Mourinho non hanno mai giocato come il Barcellona del tiki-taka quindi non capisco perché ci si sorprenda ancora, a lui interessa vincere. Se poi Mauro gli ha dato dell'antisportivo allora ha fatto bene a rispondergli". Poi ha aggiunto: "Il gol di Tsadjout è molto difficile, poco dopo Lukaku si è mangiato una rete sbagliando lo stop, mentre sul pareggio è stato bravissimo nell’aggancio: bel gol. Dybala? Tecnica e intelligenza clamorosi, è troppo forte. Rigore su Spinazzola ci può stare nonostante il giocatore accentui la caduta. Roma-Lazio? La Lazio, ma in generale in Coppa Italia dico che si qualificheranno anche Milan, Juventus e Bologna”.