Baldanzi: “Non ho fatto scelte, al mercato ci pensa la dirigenza”

Tommaso Baldanzi ha firmato il gol del pareggio nella sfida contro la Juventus. Negli ultimi giorni si sono rafforzate le voci su di un suo possibile trasferimento alla Roma e ai microfoni di DAZN ha risposto alla domanda sull’argomento: Rassicuri i tifosi dell’Empoli? “Non ho fatto scelte, sinceramente non ci sto pensando perché c’era una partita importante. Sono felice, a quelle cose ci pensa la dirigenza e l’entourage, ma con la testa son qua”.

Anche l’allenatore dei toscani, Davide Nicola ha rilasciato alcune parole sull’apporto del giocatore alla squadra: “Al di la di Baldanzi che ha delle qualità deve comunque recuperare la miglior condizione fisica, se ha questa testa non c’è problema e le tirerà fuori, quel che mi interessa è la prestazione della squadra in generale”.

Ci sono state voci di mercato su Baldanzi, lei se lo tiene stretto, quando lo vedremo titolare? “Mi tengo stretti tutti i giocatori della rosa. Baldanzi è un giocatore molto qualitativo, quando saranno tutti al top sicuramente avremo più soluzioni, il mio compito è quello di far coesistere più giocatori di qualità possibile e costruire un’identità, i ragazzi si stanno applicando con costanza e con voglia”.

