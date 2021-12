Atalanta, seduta pomeridiana in vista della Roma: Gosens unico indisponibile

Gasperini ha tutti i suoi effettivi a disposizione tranne il tedesco. I bergamaschi si alleneranno ancora domani alle 15

L'Atalanta è scesa in campo al Centro Bortolotti per continuare a preparare la sfida contro la Roma. Gasperini può contare su tutti i suoi effettivi tranne Gosens, fermo da fine settembre a causa di un infortunio muscolare. Da una nota sul proprio sito ufficiale, il club fa sapere che i bergamaschi si ritroveranno domani alle 15 per svolgere un allenamento a porte chiuse.