Atalanta-Roma, Zaniolo torna al gol in Serie A: non segnava dal 22 luglio 2020

Primo gol stagionale per Zaniolo in campionato. Il fantasista giallorosso ha siglato il momentaneo 0-2

Torna al gol Nicolò Zaniolo dopo quasi 17 mesi dall’ultima volta. Mancava una sua rete dal 22 luglio in casa della Spal. Gol meraviglioso a Ferrara per il 6-1 finale. Una liberazione per il giocatore giallorosso che al minuto 26 ha trovato il raddoppio per la Roma. Azione iniziata da lui con un colpo di tacco per Veretout. Il centrocampista francese ha poi innescato l’azzurro in campo aperto che è riuscito a superare Musso con un tiro sul primo palo. Dopo i due gol in Conference contro il Trabzonspor e lo Zorya è arrivato il primo in questa stagione. Mourinho ieri lo aveva spronato in conferenza stampa: “I gol arriveranno, ne sono certo, lasciamolo tranquillo e lasciamolo crescere in pace”.