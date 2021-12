Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Smalling ok, c’è Zaniolo

Alle 15 i giallorossi affronteranno la Dea nell'ultimo big match del 2021. Per restare attaccati al treno della Champions, gli uomini di Mourinho sono chiamati a vincere

La Roma si prepara a sfidare l'Atalanta nell'ultimo big match del 2021. "Con tutto il rispetto e l’ammirazione per l’Atalanta ma andiamo lì per vincere" ha detto lo Special One, alla ricerca dei primi tre punti contro un'avversaria diretta. Se vogliono restare vicini al quarto posto, i giallorossi hanno un solo risultato a disposizione. Per andare a dama Mourinho sceglie ancora la difesa tre: se Ibanez non ce la farà, il terzetto sarà formato da Mancini, Smalling e Kumbulla che difenderanno la porta di Rui Patricio. In mediana andrà Cristante, spalleggiato da Mkhitaryan e Veretout. La fascia destra ospiterà le sgroppate di Karsdorp mentre dall'altra parte si schiererà Vina. A fare coppia con Abraham - ancora a secco di gol negli scontri diretti - tornerà Zaniolo che ha scontato la giornata di squalifica.