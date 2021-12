Atalanta-Roma, la moviola: dopo Zaniolo e Ibanez, giallo anche per Mancini

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida al Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma diretta da Irrati

87' - Entrata ruvida di Roger Ibanez e Massimiliano Irrati ferma il gioco per fallo. Sarà calcio di punizione per la Dea.

73' - Arriva il giallo anche per Gianluca Mancini , che trattiene Freuler per la maglia. Protestano i giocatori della Dea con Irrati: la Dea ottiene un calcio di punizione da posizione pericolosa.

70' - Palomino entra forte in scivolata nei confronti di Tammy Abraham . Concessa una punizione per i giallorossi ai limiti dell'area di rigore della Dea. Il calcio piazzato porta la squadra di Mourinho al 3-0 grazie ad un colpo di testa di Smalling . Arriva la conferma dal VAR, il gol è valido.

69' - C'è un secondo consulto col VAR per probabile fuorigioco durante l'azione che ha portato al gol Zapata . L'arbitro controlla e decide che il secondo gol della Dea non è valido. I giocatori dell'Atalanta protestano.

50' - Il gioco viene interrotto, l'arbitro deve ammonire Roger Ibanez per uno scontro in ritardo su Hateboer .

25' - Scintille in campo tra Smalling e Zapata . L'inglese interviene sul numero 91 della Dea e poi invita l'attaccante avversario a non lasciarsi cadere dopo ogni contrasto. Arriva anche per parlare Irrati che riporta la calma tra i due giocatori.

15' - Zaniolo scatta sulla destra e cerca Abraham in mezzo all'area, tutto fermo però per la posizione di fuorigioco da parte di Jordan Veretout .

7' - Marten de Roon viene ammonito per aver atterrato Zaniolo . Facile chiamata questa per Massimiliano Irrati che concede ai giallorossi una punizione interessante.

2' - Tammy Abraham riceve palla in area e vedendo il portiere fuori dai pali alza uno splendido pallonetto trovando il gol. L'Atalanta protesta per un contrasto dell'inglese con Hateboer in area, ma l'arbitro non fischia nulla.