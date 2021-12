Atalanta-Roma, forte scossa di terremoto avvertita a Bergamo

La Roma è in Lombardia per giocare contro l'Atalanta

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale la registrazione di un forte terremoto, tra i 4.3 e i 4.8 di magnitudo, nei pressi di Bergamo intorno alle 11.34 di questa mattina. La scossa è stata avvertita anche a Milano e dintorni. In questo momento la Roma si trova proprio in Lombardia in vista della sfida contro l'Atalanta in programma oggi alle 13, per ora, però, non è arrivata alcuna comunicazione riguardante la gara.