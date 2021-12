Atalanta, Gasperini: “Irrati ieri ha sbagliato, doveva andare a rivederlo”

Gasperini ha parlato della gara di ieri: "Nel caso di ieri si sarebbe tutto chiarito sentendo cosa si sono detti".

Gian Piero Gasperini ospite a Sky Calcio Club è tornato a parlare del gol annullato ieri all'Atalanta: "Secondo me il gol di ieri è diverso da quello di Kessie. Irrati ha visto il tocco di Palomino. Se fosse stato un fuorigioco attivo o passivo sarebbe andato a vederlo. Non può decidere il VAR in queste circostanze, lo hanno corretto sbagliando". Ha anche aggiunto di voler sapere il dialogo tra gli arbitri: "Nel caso di ieri si sarebbe tutto chiarito sentendo cosa si sono detti. Così rimane il dubbio che ci sia qualcosa che non va bene. Ci può stare un errore, ma con il VAR e le telecamere diventa più difficile da accettare".