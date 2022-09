Atalanta, de Roon: “Andiamo a Roma per vincere, ma sarà difficile”

Il centrocampista nerazzurro: "Giocare in Europa per loro può essere un vantaggio"

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di LeoVegas.News della partita di domenica prossima contro la Roma: "Dobbiamo continuare con il nostro sviluppo e la nostra crescita. Con tanti ragazzi nuovi e giovani in rosa possiamo solo migliorare. Vogliamo fare un po’ più di risultati in casa, soprattutto perché il pubblico sta spingendo e cantando per tutta la partita. Tocca a noi impegnarci in campo per raggiungere gli obiettivi.